Поліція ідентифікувала підозрюваних у замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова у Києві. Про це повідомила його дружина.

“Українська поліція знайшла виконавців замаху на вбивство Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 та Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили по орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин”, – повідомила Наталія Садикова.

За її совами, Мейрам Каратаєв – співробітник ДВД Костанайської області, він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників.

“Я не помилилася, ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям. ...Стан Айдосу без змін. Дякую всім за підтримку”, – написала дружина журналіста.

Оновлено. Зі свого боку, прокуратура повідомила вказаним особам про підозру. Їх оголошено в міжнародний розшук.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом громадянам Республіки Казахстан повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України).

Замах на громадянина Казахстану стався 18 червня у Шевченківському районі столиці, неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців попередньо встановлено, що двоє чоловіків ретельно спланували вбивство журналіста, який має в Україні статус біженця.

Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль.

За потерпілим певний час спостерігали, вивчаючи його маршрути.

18 червня, в день скоєння злочину, один з підозрюваних підійшов до машини постраждалого, зробив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.

Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови.

Наразі їх оголошено в міжнародний розшук.

Голосіївським районним судом міста Києва двом громадянам Казахстану заочно обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Слідство триває, вживаються заходи щодо затримання підозрюваних.

Раніше прокуратура повідомила, що поранений внаслідок замаху в Києві журналіст із Казахстану перебуває в важкому стані.

Що відомо про Айдоса Садикова

Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на батьківщині. У 2010 його засудили до двох років позбавлення волі за статтею про хуліганство. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою, пише ІМІ.

Садиков вів активну громадську діяльність, влаштовував акції протесту. Разом із дружиною він наразі веде власний YouTube-канал "БАСЕ", де, зокрема, критикує владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ. З жовтня 2023 перебуває в розшуку у Казахстані за так зване розпалювання ворожнечі.

Останнє відео на його каналі опубліковано сьогодні. Воно має назву "Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу".