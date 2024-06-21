Авто із 34-річним чоловіком підірвалося на ворожій протитанковій міні. Загалом під час робіт спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.

У Харківській області вибухотехніки упродовж трьох днів розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком, який підірвався на ворожій протитанковій міні.

Про це інформує Нацполіція.

Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини – жінка повідомила, що чоловік поїхав з дому та не повернувся. Для його розшуку поліцейські застосували дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб, по опису схожий на автомобіль зниклого.

Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.

Фото: Нацполіція Пошук мін на полі

"Трагічний випадок стався на полі, яке щільно заміновано ворогом протитанковими мінами. Аби «пробити» дорогу до фургону, ми спочатку застосовували металодетектори та щупи. Надалі, щоб пришвидшити пошуки ворожих боєприпасів, ми підключили до роботи безпілотну платформу для розмінування, за допомогою якої загалом пройшли близько 500 метрів", – розповів заступник начальника Управління вибухотехнічної служби ГУНП у м. Києві Ігор Войцехівський.

Фото: Нацполіція Протитанкові міни ТМ-62

Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого, аби родичі його могли поховати. Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.