Понад 1000 окупантів ліквідували захисники за добу

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

Від початку вторгнення армія Росії втратила близько 531 980 чоловік особового складу.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies