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Понад 1000 окупантів ліквідували захисники за добу

Від початку вторгнення армія Росії втратила близько 531 980 чоловік особового складу.

Понад 1000 окупантів ліквідували захисники за добу
Втрати армії окупантів на Харківському напрямку
Фото: тг-канал Сергія Стерненка

Сили оборони протягом доби ліквідували 1060 окупантів, 54 ворожих артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 531 980 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8001 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
  • артилерійських систем – 14106 (+54) од,
  • РСЗВ – 1106 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2367 (+10).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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