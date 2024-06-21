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Прем'єр Франції: "Перемога ультраправих залишить Україну без підтримки"

Габріель Атталь розповів про наслідки ймовірного успіху "Національного об'єднання" на парламентских виборах. 

Прем'єр Франції: "Перемога ультраправих залишить Україну без підтримки"
Габріель Атталь
Фото: EPA/UPG

Зміна влади внаслідок прийдешніх позачергових парламентських виборів у Франції може призвести до військового та політичного послаблення Європи. Про це, як передає Укрінформ, розповів прем'єр-міністр країни Габріель Атталь під час презентації програми президентського блоку.

Очільник уряду стверджує, що перемога ультраправих означатиме суттєве зменшення або навіть зупинку допомоги для України. Лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла, за словами Атталя, заявив про намір припинити постачання ракет SCALP, які ЗСУ використовують для ураження російских військових об'єктів.

Також прем'єр вважає, що партія Марін Ле Пен здійснить спробу виходу Франції із Європейського Союзу для того, щоб фінансувати свої "нездійсненні обіцянки" за рахунок внесків країни до блоку. На думку Атталя, є ризик блокування роботи ЄС та навіть його підпорядкування Росії через зв'яки ультраправих з Кремлем. 

Дісталося від урядовця і протилежному табору - лівим. За його словами, ті у своїй програмі взагалі не говорять про таке важливе питання як оборона. 

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