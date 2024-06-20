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ЄС підтримав Кіпр після погроз з боку “Хезболли”

Будь-яка загроза проти однієї з держав-членів ЄС є загрозою проти Європейського Союзу, наголосив речник Єврокомісії.

ЄС підтримав Кіпр після погроз з боку “Хезболли”
Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано
Фото: Європейська комісія

Речник Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано висловив підтримку Кіпру з боку Європейського Союзу, повідомляє Cyprus Mail.

“Кіпр є державою-членом Європейського Союзу. Це означає, що Європейський Союз – це Кіпр, а Кіпр – це Європейський Союз”, – сказав Стано, і наголосив, що “будь-яка загроза проти однієї з наших держав-членів є загрозою проти Європейського Союзу”.

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Стано запевнив, що триває постійний діалог з урядом Лівану, а також “іншими сторонами, а також нашими партнерами з регіону та міжнародним співтовариством”.

“Єдина мета контактів і постійного обміну позиціями та поглядами — запобігти будь-якій подальшій ескалації, тому що ніхто нічого не виграє від можливої подальшої ескалації між Хезболлою та Ізраїлем у цьому конкретному випадку”, - підкреслив Стано.

Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за ситуацією на кордоні між Ліваном та Ізраїлем, і закликав до деескалації напруженості в регіоні.

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