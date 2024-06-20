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​У Душанбе затримали ексміністра закордонних справ Таджикистану, - ЗМІ

Офіційні структури затримання не підтверджують і не спростовують.

​У Душанбе затримали ексміністра закордонних справ Таджикистану, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

У Душанбе, ймовірно, затримали колишнього міністра закордонних справ Таджикистану Хамрохона Заріфі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це сталося 12 червня - того ж дня, коли у справі про організацію держперевороту затримали опозиційного депутата парламенту. Чи пов’язані дві справи – невідомо.

Про затримання 75-річного Заріфі повідомляє Таджицька служба "Радіо Свобода" із посиланням на неназвані джерела. За словами одного з них, до 16 червня Заріфі утримувався в ізоляторі МВС у Душанбе. Куди його перевели - невідомо. 

Офіційні структури затримання не підтверджують і не спростовують.

  • Хамрохон Заріфі – полковник КДБ у відставці. Він був міністром закордонних справ із 2006 по 2013 рік. До цього він був постійним представником Таджикистану при ОБСЄ, послом у США, Австрії, Швейцарії та Угорщині. Після відставки з посади міністра він представляв Таджикистан у Японії. Нині він – на пенсії.
  • У день затримання Заріфі в Душанбе був затриманий депутат від опозиційної партії Саіджафар Усмонзода. Генеральна прокуратура звинувачує його у підготовці до насильницького захоплення влади. Таджицька опозиція за кордоном припускає, що затримання можуть бути пов’язані.
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