​У Душанбе затримали ексміністра закордонних справ Таджикистану, - ЗМІ

Офіційні структури затримання не підтверджують і не спростовують.

У Душанбе, ймовірно, затримали колишнього міністра закордонних справ Таджикистану Хамрохона Заріфі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це сталося 12 червня - того ж дня, коли у справі про організацію держперевороту затримали опозиційного депутата парламенту. Чи пов’язані дві справи – невідомо.

Про затримання 75-річного Заріфі повідомляє Таджицька служба "Радіо Свобода" із посиланням на неназвані джерела. За словами одного з них, до 16 червня Заріфі утримувався в ізоляторі МВС у Душанбе. Куди його перевели - невідомо.

Офіційні структури затримання не підтверджують і не спростовують.