"Укроборонпром" уклав 5 угод на міжнародній виставці у Франції

Зокрема, домовилися про створення спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.

На Міжнародній виставці оборонної промисловості Eurosatory, яка проходить у Парижі із 17 до 21 червня, Україна підписала документи щодо майбутнього партнерства. Зокрема, домовилися про створення в Україні спільного із французькою компанією підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.

Про це повідомила пресслужба міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

У виставці взяли участь як державні, так і приватні українські компанії.Окрім представлення власних розробок, під час виставки було підписано документи щодо майбутнього партнерства.

Зокрема, компанії АТ “Укроборонпром” підписали п’ять документів з європейськими компаніями.

Дві з них – з французькою компанією Thales. Перша – це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв’язку, систем ППО та радарів.

Друга стосується наміру французької сторони створити в Україні сервісний центр, який займатиметься обслуговуванням та випробуванням засобів радіоелектронної боротьби та радарів.

Угода про співпрацю з Hexadron регулює співробітництво щодо спільного виробництва безпілотного авіаційного комплексу.

Договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем на радарах українського виробництва уклали з Exail.

Також підписали Меморандум про взаєморозуміння з Arquus. Цей документ стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.

Окрім того, французька асоціація GICAT підписала Меморандум про співпрацю з об’єднанням «Технологічні сили України», а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БПЛА з Thales.

Укроборонпром анонсував створення спільного підприємства з американською компанією Amentum Services.Йдеться про співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва