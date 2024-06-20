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Робота над безпековою угодою України і Польщі прискорюється

Документ повинні підписати найближчим часом. 

Робота над безпековою угодою України і Польщі прискорюється
Фото: Макс Левин

Робота над безпековою угодою Польщі та України прискорюється. Найближчим часом документ буде готовий.

Про це повідомив польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль.

Політик зазначив, що угода буде "лише доповненням" з точки зору Польщі, адже держава вже понад два роки підтримує Україну у військовому плані.

"Зараз прискорюється робота над угодою про безпеку між нашими країнами. Найближчим часом він буде готовий, але з нашої точки зору ця угода буде лише доповненням, вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже понад два роки і, безперечно, Польща була першою в цьому процесі" , – наголосив він.

Коваль додав, що зараз найбільший виклик – захистити українські міста, дати надію воїнам, які воюють на фронті, на підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони.

"Реальна оборона також означає можливість нападу на стратегічні військові цілі на території Росії", – сказав він.

Також Коваль заявив, що Польща може відіграти ключову роль у відбудові України. 

"Ми серйозно ставимося до відновлення України. Ми дивимося на це не лише з точки зору великого, але й малого та середнього бізнесу, з точки зору переробників і тих, хто експортує свою продукцію в Україну", – підкреслив він.

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