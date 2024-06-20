Країни також зобов'язалися разом працювати над збільшенням кількості країн на підтримку Спільного комюніке про основи миру.

Україна та Ірландія узгодили орієнтовний зміст проєкту майбутньої безпекової угоди між країнами.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ірландії Сонею Хайланд.

На зустрічі сторони обговорили можливість укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Ірландія приєдналася невдовзі після її підписання разом з понад 30 іншими країнами.Співрозмовники узгодили орієнтовний зміст проєкту угоди, а також домовилися про швидкі подальші кроки.

Також на зустрічі обговорили результати інавгураційного Саміту миру та зобов'язалися разом працювати над збільшенням кількості країн на підтримку Спільного комюніке про основи миру, а також узгодили чергові кроки для реалізації подальших міжнародних заходів у цьому контексті.

Ігор Жовква подякував ірландській стороні за незмінну підтримку України, зокрема на шляху до членства нашої країни в ЄС.

Раніше Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс домовилися про початок консультацій щодо цього під час останньої телефонної розмови минулого місяця.

13 червня Україна підписала договір про безпекові гарантії з США. Документ містить конкретні юридичні зобов'язання.

Крім цього, Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій. Очікується, що безпекову угоду підпишуть найближчим часом.

Що таке безпекові угоди