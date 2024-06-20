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Україна та Ірландія узгодили орієнтовний зміст проєкту майбутньої безпекової угоди

Країни також зобов'язалися разом працювати над збільшенням кількості країн на підтримку Спільного комюніке про основи миру.

Україна та Ірландія узгодили орієнтовний зміст проєкту майбутньої безпекової угоди
Українська та ірландська делегації
Фото: Офіс президента

Україна та Ірландія узгодили орієнтовний зміст проєкту майбутньої безпекової угоди між країнами. 

Як йдеться у повідомленні Офісу президента, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ірландії Сонею Хайланд. 

На зустрічі сторони обговорили можливість укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Ірландія приєдналася невдовзі після її підписання разом з понад 30 іншими країнами.Співрозмовники узгодили орієнтовний зміст проєкту угоди, а також домовилися про швидкі подальші кроки.

Також на зустрічі обговорили результати інавгураційного Саміту миру та зобов'язалися разом працювати над збільшенням кількості країн на підтримку Спільного комюніке про основи миру, а також узгодили чергові кроки для реалізації подальших міжнародних заходів у цьому контексті.

Ігор Жовква подякував ірландській стороні за незмінну підтримку України, зокрема на шляху до членства нашої країни в ЄС.

Раніше Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс домовилися про початок консультацій щодо цього під час останньої телефонної розмови минулого місяця.

Що таке безпекові угоди

  • За дорученням Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір. 
  • У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".
  • У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
  • Пізніше представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.
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