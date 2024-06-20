Фінансовий комітет повернув до законопроєкту про реформу Бюро економбезпеки участь міжнародних партнерів

Голосувати за законопроєкт можуть уже найближчим часом.

Фінансовий комітет Верховної Ради переглянув законопроєкт про реформу Бюро економбезпеки і повернув до тексту участь у процесах атестації та кадрового добору міжнародних партнерів. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Водночас склад комісій з відбору і атестації збільшили до 20 людей. Оновлений законопроєкт можуть ухвалити вже найближчим часом.

"Із засідання фінансового комітету Центру протидії корупції (ЦПК) стало відомо, що положення законопроєкту довелося змінювати, оскільки версія, ухвалена комітетом учора, не відповідала домовленостям з міжнародними партнерами", – повідомили в ЦПК.