Фінансовий комітет повернув до законопроєкту про реформу Бюро економбезпеки участь міжнародних партнерів

Фінансовий комітет Верховної Ради переглянув законопроєкт про реформу Бюро економбезпеки і повернув до тексту участь у процесах атестації та кадрового добору міжнародних партнерів. Про це повідомив Центр протидії корупції.
Водночас склад комісій з відбору і атестації збільшили до 20 людей. Оновлений законопроєкт можуть ухвалити вже найближчим часом.
"Із засідання фінансового комітету Центру протидії корупції (ЦПК) стало відомо, що положення законопроєкту довелося змінювати, оскільки версія, ухвалена комітетом учора, не відповідала домовленостям з міжнародними партнерами", – повідомили в ЦПК.
- Учора фінансовий комітет Верховної Ради схвалив непогоджений з міжнародними партнерами текст законопроєкту про реформу БЕБ.
- У першому читанні законопроєкт про БЕБ проголосували ще в квітні.
- У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути законопроєкт про реформування Бюро економічної безпеки найближчим часом.
- Перед тим, 23 лютого, Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки (10439). Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери. Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників.
- 21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.