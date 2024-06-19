До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав, тривають переговори з Індією

Радник глави індійського уряду заявив, що Індія підтримує мир і детально опрацює документ.

Володимир Зеленський на Саміті миру

Крім Антигуа і Барбуди до комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної", - зазначив глава держави.

Крім того, глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів 19 червня телефонну розмову з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом.

Вони обговорили подальші кроки у співпраці в контексті приєднання нових країн до комюніке.

"Ми дуже сподіваємося, що Індія стане частиною цього комюніке, тому що це дуже важливо", – наголосив Єрмак.

Аджит Кумар Довал зазначив, що Індія підтримує мир і детально опрацює документ.