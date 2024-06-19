Ворог знову обстрілював Нікополь, є пошкодження

Упродовж дня ворог бив дронами-камікадзе та артилерією по інфраструктурі й житловій забудові Нікопольщини. Пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач і газогони.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від ворожих обстрілів найбільше постраждали Нікополь і Мирівська громада.
Пошкоджені промислове та комунальне підприємства. Понівечені 2 п’ятиповерхівки, 14 приватних будинків, 7 господарських споруд, парники. Побиті 5 авто і екскаватор. Зачепило 10 сонячних панелей, лінії електропередач й газогони.
Обійшлося без постраждалих.