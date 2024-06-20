У Грузії парламент почав розгляд другого “російського закону” ‒ про сімейні цінності

Грузинський парламент розпочинає комітетське обговорення пакету законопроєктів щодо сімейних цінностей та “ЛГБТ-пропаганди”. Про це пишуть SovaNews.

20 червня питання обговорюватиметься в юридичному комітеті, а також на спільному засіданні чотирьох комітетів: із захисту прав людини та громадянської інтеграції, освіти, науки та справ молоді, галузевої економіки та економічної політики, охорони здоров'я та соціальних питань.

Опозиція називає цей законопроєкт називають другим “російським законом”.

“Він прямо скачаний із передвиборчої програми Путіна. Вони збираються внести саме такі зміни, які Путін вніс до різних законів. По суті, “Грузинська мрія” повторює пропагандистську лінію Путіна, зокрема як “російський агентурний закон””, ‒ заявив депутат від “Єврооптимістів Роман Гоцирідзе.

Депутат зазначив, що влада “грає на почуттях” населення перед виборами, вигадує неіснуючі проблеми та прикриває найгостріші, зокрема економічні проблеми. “Вони хочуть, щоб люди переключили свою увагу на питання, які аж ніяк не є проблемою. Не піддавайтеся на ці пропагандистські хитрощі. Ми не допоможемо “Грузинській мрії”, яка повторює шлях Путіна у поширенні цього пропагандистського закону”, ‒ сказав Гоцирідзе.

Законопроєкт “Про сімейні цінності та захист неповнолітніх”

10 червня бюро парламенту Грузії дало хід законопроєкту парламентської більшості, що передбачає обмеження прав та свобод ЛГБТ-спільноти. Документ включає новий законопроєкт “Про сімейні цінності та захист неповнолітніх” та додаткові 18 поправок до існуючих законів. Основний законопроєкт складається із 13 статей.

Документ визначає поняття чоловіка та жінки. Також йдеться про заборону операцій зі зміни статі, заборону трансляції сцен сексуального характеру за участю ЛГБТ тощо.

Водночас у картці законопроєкту зазначено, що він не суперечить зобов'язанням, пов'язаним з членством Грузії в міжнародних організаціях і угодами, підписаними між Тбілісі і Європейським Союзом.

Перший "російський закон" у Грузії