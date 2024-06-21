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Сунак пообіцяв "викинути з партії" політиків, які робили ставки на дату виборів

Прем'єр-міністр заявив, що був "дуже злий" через вчинок людей зі свого оточення.

Сунак пообіцяв "викинути з партії" політиків, які робили ставки на дату виборів
Ріші Сунак
Фото: EPA/UPG

Очільник британського уряду Ріші Сунак вперше публічно прокоментував скандал щодо зроблених його однопартійцями ставок на дату парламентських виборів за декілька днів до їхнього офіційного призначення.

Як пише BBC, прем'єр в етері одного із передвиборчих ток-шоу заявив, що був "неймовірно злий, коли дізнався про ці звинувачення". Сунак погодився з необхідністю проведення ретельного розслідування "компетентними органами".

Зі свого боку голова уряду пообіцяв "викинути з Консервативної партії" політиків, яких правоохоронці зрештою визнають винними у порушенні закону.

Присутні на шоу представники опозиції висловили обурення, що Сунак не вдається до відсторонення соратників вже зараз, дозволяючи їм балотуватися на прийдешніх виборах.

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