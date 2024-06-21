Сунак пообіцяв "викинути з партії" політиків, які робили ставки на дату виборів

Прем'єр-міністр заявив, що був "дуже злий" через вчинок людей зі свого оточення.

Очільник британського уряду Ріші Сунак вперше публічно прокоментував скандал щодо зроблених його однопартійцями ставок на дату парламентських виборів за декілька днів до їхнього офіційного призначення.

Як пише BBC, прем'єр в етері одного із передвиборчих ток-шоу заявив, що був "неймовірно злий, коли дізнався про ці звинувачення". Сунак погодився з необхідністю проведення ретельного розслідування "компетентними органами".

Зі свого боку голова уряду пообіцяв "викинути з Консервативної партії" політиків, яких правоохоронці зрештою визнають винними у порушенні закону.

Присутні на шоу представники опозиції висловили обурення, що Сунак не вдається до відсторонення соратників вже зараз, дозволяючи їм балотуватися на прийдешніх виборах.