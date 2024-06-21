Трамп запропонував давати випускникам коледжів з іноземних держав автоматичні "ґрінкарти"

"Міграційна шахова партія" між двома кандидатами на посаду президента США триває: Джо Байден та Дональд Трамп змагаються за прихильність електорату, заграючи з актуальною для багатьох громадян темою імміграції до Сполучених Штатів.
Як повідомляє Reuters, свій нетиповий хід зробив республіканський лідер: Трамп заявив, що пропонує видавати іноземним випускникам американських університетів автоматичні "ґрінкарти".
Цей документ фактично є посвідкою на проживання, яка гарантує власнику право легально перебувати та працювати у США та дає перспективу отримання громадянства.
У заяві Трампа відсутнє уточнення щодо того, чи готовий він надавати такий привілей тим студентам, які потрапили на територію країни нелегально або допустили протермінування своїх віз.
- Раніше два протилежних кроки щодо міграційної політики зробив чинний президент Джо Байден: спершу видав указ, відповідно до якого обмежив кількість шукачів притулку на південному кордоні, а потім оголосив про кампанію з легалізації півмільйона людей, що перебувають у шлюбі з громадянами США.