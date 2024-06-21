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Трамп запропонував давати випускникам коледжів з іноземних держав автоматичні "ґрінкарти"

Республіканець відзначився нетиповою для себе заявою на підтримку міграційних процесів.

Трамп запропонував давати випускникам коледжів з іноземних держав автоматичні "ґрінкарти"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

"Міграційна шахова партія" між двома кандидатами на посаду президента США триває: Джо Байден та Дональд Трамп змагаються за прихильність електорату, заграючи з актуальною для багатьох громадян темою імміграції до Сполучених Штатів.

Як повідомляє Reuters, свій нетиповий хід зробив республіканський лідер: Трамп заявив, що пропонує видавати іноземним випускникам американських університетів автоматичні "ґрінкарти".

Цей документ фактично є посвідкою на проживання, яка гарантує власнику право легально перебувати та працювати у США та дає перспективу отримання громадянства.

У заяві Трампа відсутнє уточнення щодо того, чи готовий він надавати такий привілей тим студентам, які потрапили на територію країни нелегально або допустили протермінування своїх віз. 

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