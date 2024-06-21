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Прокуратура Угорщини закрила справу про втручання уряду у слідство щодо хабарництва

Звинувачення свого часу дало поштовх для розвитку опозиційного до Віктора Орбана руху.

Прокуратура Угорщини закрила справу про втручання уряду у слідство щодо хабарництва
Мітинг у Будапешті
Фото: Bloomberg

Угорські прокурори не знайшли ознак злочину у справі про втручання урядовців кабінету Віктора Орбана у розслідування щодо хабарництва одного із посадовців міністерства юстиції. Резонансне провадження було закрито.

Як пише Reuters, саме ця справа спровокувала зростання опозиційного руху в країні, коли нинішній лідер антиорбанівських акцій Петер Мадяр оприлюднив запис своєї колишньої дружини та міністерки юстиції Юдіт Варги. На ньому вона зізнавалася, що чиновники справді намагалися сфабрикувати документацію, щоб приховати факт отримання хабаря.

Після цього у Будапешті неодноразово проходили мітинги з вимогою відставки Віктора Орбана та його поплічників. Скандал також суттєво вплинув на результати виборів до Європарламенту, де опозиція на чолі з Мадяром отримала близько 30% голосів.

Сам лідер протестувальників назвав рішення прокурорів "сюрреалістичним" та звинуватив їх у брехні.

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