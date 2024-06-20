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Нетаньяху: Ізраїль зобов’язується повернути всіх 120 заручників

Ще однією умовою для виведення військ із Смуги Гази є ліквідація військового та урядового потенціалу ХАМАС. 

Нетаньяху: Ізраїль зобов’язується повернути всіх 120 заручників
Біньямін Нетаньяху
Фото: скриншот відео

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що операції ізраїльських військових у Смузі Гази "створюють можливості для повернення викрадених".

Про це повідомляє i24news.

“Ми зобов’язуємося повернути всіх, усіх 120 заручників. Навіть якщо це відбуватиметься поетапно, ми будемо ні від кого не відмовляйся”, - сказав Нетаньяху.

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Він додав, що ще однією умовою для виведення військ із Смуги Гази є ліквідація військового та урядового потенціалу ХАМАС

"Ми не можемо здаватися", - заявив голова ізраїльського уряду.

Згодом Нетаньяху повідомив, що “готовий терпіти особисті нападки, поки Ізраїль отримує необхідні поставки зброї від США”.

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