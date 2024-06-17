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Ізраїльська армія ліквідувала близько половини бойовиків ХАМАС у Рафаху

Також ЦАХАЛ виявив понад 200 тунелів у прикордонній зоні.

Ізраїльська армія ліквідувала близько половини бойовиків ХАМАС у Рафаху
Ізраїльська армія ліквідувала близько половини бойовиків ХАМАС у Рафаху (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала близько половини бойовиків ХАМАС в Рафаху. ЦАХАЛ знищив щонайменше 550 бойовиків в рамках операції проти терористів ХАМАС.

Про це повідомляє Times of Israel.

Крім того, невідома кількість терористів втекла з Рафаху, коли ізраїльські військові почали там наступ.

Зокрема, з чотирьох батальйонів Рафахської бригади ХАМАС "Ябна" (південний) і "Східний Рафах" вважаються майже повністю ліквідованими. 

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Крім того, можливості батальонів "Шабура" (північний) і "Тель Султан" (західний) дещо погіршилися внаслідок операцій ЦАХАЛу.

Також ЦАХАЛ виявив понад 200 тунелів у прикордонній зоні. З них щонайменше 25 "довгих", які ведуть до кордону з Єгиптом. Ймовірно, що деякі з яких перетинають Синай і використовуються ХАМАС для контрабанди зброї. 

В цьому ж районі ЦАХАЛ знищив склад зброї.

Уточнюється, що 162-а дивізія втратила 22 солдатів під час боїв у Рафаху.

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