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Європейська народна партія готова поділитися посадами керівників Євроради і Європарламенту із соціалістами

ЄНП має намір поставити своїх людей на три з чотирьох ключових посад блоку.

Європейська народна партія готова поділитися посадами керівників Євроради і Європарламенту із соціалістами
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Після перемоги на виборах до Європарламенту Європейська народна партія готова поділитися посадами керівників Євроради і Європарламенту із групою соціалістів, повідомляє Рolitico

Для цього термін повноважень ділитимуть навпіл - по 2,5 року. Половину терміну головуватиме представник Європейської народної партії, а решту - представник соціалістів. Таким чином ЄНП хоче втримати за собою можливість призначити свою людину на пост глави Єврокомісії, а загалом зберегти три з чотирьох ключових посад у ЄС.

Термін повноважень голови Європейської ради становить 2,5 року. Але зазвичай лідери ЄС продовжують його ще на аналогічний період.

Ідея поділу належить хорватському прем'єр-міністру Андрею Пленковичу. Він озвучив її на внутрішньому засідання партії. 

Видання зазначає, що соціалісти, які отримали на виборах другий результат, малоймовірно, що погодяться на таку пропозицією ЄНП. Претендентом на пост голови Євроради від блоку є експрем'єр Португалії Антоніу Кошту.

Про результати цьогорічних виборів до Європарламенту і вплив на внутрішню політику блоку читайте в матеріалі LB.ua

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