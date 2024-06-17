У Німеччині вилучили кокаїну на 2,6 млрд євро, серед затриманих – українець

У Німеччині заявили про вилучення кокаїну на суму 2,6 мільярда євро (2,78 мільярда доларів) з кількох контейнеровозів. Також заарештували сімох людей, серед яких є українець.

Про це пише АР.

Прокуратура міста Дюссельдорф, що на заході Німеччини заявила, що операція відбулась ще минулого року після повідомлення влади Колумбії.

У результаті спецоперації всього вилучили 35,5 метричних тонн кокаїну, з них 25 тонн – у порту Гамбурга, ще 8 тонн – у нідерландському порту Роттердам і майже 3 тонни – в Колумбії. Наркотики заховали в контейнеровозах серед овочів та фруктів.

Підозрюваних віком від 30 до 54 років заарештували протягом останніх тижнів. Це громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України.

Слідство встановило, що контрабанду наркотиків влаштував підприємець із землі Північний Рейн-Вестфалія, який для цього створив 100 офшорних компаній.

"Зокрема, підозрюваних звинувачують в організації перевезення 10 морських контейнерів з великою кількістю кокаїну з Латинської Америки до Європи через підставні компанії, створені з цією метою в період з квітня по вересень 2023 року разом з іншими поки що невідомими спільниками, які нібито проживають у Туреччині", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як зазначив міністр юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія Беньямін Лімбах викриття схеми – це удар по міжнародній організованій злочинності.