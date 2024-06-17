Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
Трамп погрожує згорнути допомогу Україні ще до того, "як зайде у Білий дім"
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
ГоловнаСвіт

У Німеччині вилучили кокаїну на 2,6 млрд євро, серед затриманих – українець

У результаті спецоперації всього вилучили 35,5 метричних тонн кокаїну.

У Німеччині вилучили кокаїну на 2,6 млрд євро, серед затриманих – українець
Німеччина, поліція. Фото ілюстративне
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

У Німеччині заявили про вилучення кокаїну на суму 2,6 мільярда євро (2,78 мільярда доларів) з кількох контейнеровозів. Також заарештували сімох людей, серед яких є українець.

Про це пише АР.

Прокуратура міста Дюссельдорф, що на заході Німеччини заявила, що операція відбулась ще минулого року після повідомлення влади Колумбії.

У результаті спецоперації всього вилучили 35,5 метричних тонн кокаїну, з них 25 тонн – у порту Гамбурга, ще 8 тонн – у нідерландському порту Роттердам і майже 3 тонни – в Колумбії. Наркотики заховали в контейнеровозах серед овочів та фруктів. 

Підозрюваних віком від 30 до 54 років заарештували протягом останніх тижнів. Це громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України. 

Слідство встановило, що контрабанду наркотиків влаштував підприємець із землі Північний Рейн-Вестфалія, який для цього створив 100 офшорних компаній.

"Зокрема, підозрюваних звинувачують в організації перевезення 10 морських контейнерів з великою кількістю кокаїну з Латинської Америки до Європи через підставні компанії, створені з цією метою в період з квітня по вересень 2023 року разом з іншими поки що невідомими спільниками, які нібито проживають у Туреччині", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Як зазначив міністр юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія Беньямін Лімбах викриття схеми – це удар по міжнародній організованій злочинності.

  • У травні італійська поліція провела рейд проти мафії. Тоді затримали понад 100 осіб. 
  • У червні Європол завершив 4-річну операцію проти балканського наркокартелю. Тоді вилучили 8 тонн кокаїну. Наркобандити використовували логістичні центри в Західній Африці та на Канарських островах для контрабанди кокаїну з Колумбії, Бразилії та Еквадору в країни ЄС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies