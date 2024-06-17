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Між Польщею і Німеччиною спалахнув конфлікт через мігрантів

Німецька поліцейські допомогли сім'ї потрапити на польську територію.

Між Польщею і Німеччиною спалахнув конфлікт через мігрантів
Кордон Польщі
Фото: Twitter/Straż Graniczna

Між Польщею і Німеччиною спалахнув конфлікт через мігрантів. Минулого тижня німецький поліцейський автомобіль залишив групу мігрантів із Близького Сходу на польському кордоні і поїхав геть, передає Rzeczpospolita.

Як заявили польські прикордонники, мігранти зникли у невідомому напрямку. Заступник глави МВС Польщі пообіцяв вияснити це питання з Німеччиною і наголосив, що поведінка німецьких правоохоронців "вийшла за межі процедури".

За перші чотири місяці цього року польська сторона зафіксувала 5621 особу, яка незаконно перетнула німецько-польський кордон. Із них 3578  повернули в Польщу.

Речник міністра з питань координації спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський розповів, що, як з'ясувалося, поліція Німеччини затримала сім'ю з 5 осіб, а потім у двох автівках перевезла на польську територію і залишила там. Прикордонники зв'язали з німецькими колегами і ця інформація підтвердилася. Раніше ця родина подавала заяву на отримання притулку.

Тепер інцидент мають обговорити очільники прикордонслужб Польщі та Німеччини. Тоді тема стане предметом розмови міністрів внутрішніх справ обох держав.

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