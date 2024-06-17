У Харкові ділок виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації

У Харкові викрили підприємця, який виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Йому повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом підроблення документів (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358 КК України).

Фігурант кримінального провадження ‒ підприємець, який мав у оренді у Харкові інтернет-кафе. Проте він вирішив організувати схему “тіньового заробітку”.

За даними слідства, з березня 2024 року чоловік виготовляв фальшиві документи відповідного районного військового комісаріату про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

У випадку зупинки на вулиці представниками ТЦК та СП “клієнти” пред’являли їм фейкові документи і уникали отримання повісток. За “послугу” харків’янин оголошував суму в розмірі 900 доларів.

Правоохоронці викрили чоловіка у Харкові.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.