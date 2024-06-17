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Ізраїль попереджає про ескалацію з боку Хезболли

Загострення ситуації може мати руйнівні наслідки для Лівану та всього регіону.

Ізраїль попереджає про ескалацію з боку Хезболли
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі
Фото: Israel Defense Forces

Посилення транскордонного обстрілу Ізраїлю з боку ліванського шиїтського парамілітарного ісламістського руху Хезболла може спровокувати серйозну ескалацію.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише Reuters.

“Посилення агресії “Хезболли” приводить нас на межу того, що може бути ширшою ескалацією, яка може мати руйнівні наслідки для Лівану та всього регіону”, ‒ сказав Хагарі.

“Хезболла”, яку підтримує Іран, минулого тижня здійснила найбільші залпи ракет і безпілотників за останні вісім місяців, протягом яких вона веде вогонь з ізраїльськими військовими ‒ паралельно з війною в Газі.

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Після відносно інтенсивних перестірлок за минулий тиждень вчора спостерігалося помітне зменшення вогню "Хезболли". 

Водночас ізраїльські військові заявили, що здійснили кілька авіаударів по групі на півдні Лівану.

  • 12 червня “Хезболла” випустила сьогодні у бік Ізраїлю близько 170 ракет, наступного дня ‒ 100.
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