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США запровадили санкції проти ізраїльського угруповання Tsav 9 через атаки на гумконвої в Газі

Tsav 9 має зв'язки з резервістами ізраїльської армії та єврейськими поселенцями на західному березі річки Йордан.

США запровадили санкції проти ізраїльського угруповання Tsav 9 через атаки на гумконвої в Газі
Санкції

14 червня США запровадили санкції проти ізраїльського угруповання Tsav 9, передає Reuters.

Обмежувальні заходи ввели через напад Tsav 9 на конвої з гуманітарною допомогою для жителів Гази. На думку Вашингтона, це загрожує перспективам миру між ізраїльтянами і палестинцями.

За даними агентства, члени угруповання у травні розграбували, а тоді підпалили дві вантажівки з гумдопомогою біля міста Хеврон.

Tsav 9 має зв'язки з резервістами ізраїльської армії та єврейськими поселенцями на західному березі річки Йордан.

Директор офісу з питань санкційної політики та імплементації Держдепу США Аарон Форсберг заявив, що Штати використовують повноваження, щоб "накладати санкції на все більш широке коло суб'єктів, націлені на фізичних та юридичних осіб, які загрожують миру, безпеці й стабільності на західному березі річки Йордан, незалежно від релігії, етнічної приналежності або місцезнаходження".

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