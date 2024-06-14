У Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО, - Reuters

Він матиме завдання керувати наземними військовими операціями у Північній Європі та Скандинавії.

У Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.

Про це заявив міністр оборони Антті Хяккянен після дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє Reuters.

"У Фінляндії буде розміщено командування НАТО та будуть присутні сухопутні війська (Альянсу – ред.)", - сказав він.

Хяккянен зазначив, що цей штаб матиме завдання керувати наземними військовими операціями у Північній Європі та Скандинавії.

Він не розповів, де саме буде розташований штаб кількість військ НАТО, які буде розміщено на території Фінляндії, зауваживши, що детальне планування триває.

"Ці рішення зміцнюють безпеку Фінляндії і водночас безпеку Північної Європи, а також дають значну користь безпеці всього Альянсу", – підсумував Хяккянен.

Як відомо, Фінляндія офіційно стала членом НАТО у квітні минулого року. Вона стала вже 31-ю державою-членом Альянсу.