Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО, - Reuters

Він матиме завдання керувати наземними військовими операціями у Північній Європі та Скандинавії.

У Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО, - Reuters
Ілюстративне фото: військові навчання НАТО
Фото: EPA/UPG

У Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.

Про це заявив міністр оборони Антті Хяккянен після дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє Reuters.

"У Фінляндії буде розміщено командування НАТО та будуть присутні сухопутні війська (Альянсу – ред.)", - сказав він.

Хяккянен зазначив, що цей штаб матиме завдання керувати наземними військовими операціями у Північній Європі та Скандинавії.

Він не розповів, де саме буде розташований штаб кількість військ НАТО, які буде розміщено на території Фінляндії, зауваживши, що детальне планування триває.

"Ці рішення зміцнюють безпеку Фінляндії і водночас безпеку Північної Європи, а також дають значну користь безпеці всього Альянсу", – підсумував Хяккянен.

Як відомо, Фінляндія офіційно стала членом НАТО у квітні минулого року. Вона стала вже 31-ю державою-членом Альянсу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies