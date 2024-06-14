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Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру

Президент подякував усім, хто долучився до заходу.

Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру
Президент прибув до Швейцарії
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Саміті миру. 

Про це він повідомив у Telegram.

"Прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей", - написав Зеленський.

Він нагадав, що у заході візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Президент подякував усім, хто вирішив долучитися та "продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН". 

Зеленський зазначив, що формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. 

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації... Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - додав президент. 

Як повідомлялося, делегація України на дводенному Саміті миру, який завтра стартує на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн, складається з дев'яти посадовців.

Саміт миру

  • Раніше в Офісі президента говорили, що участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій. У Швейцарії нещодавно повідомили, що очікують прибуття 90 делегацій.
  • У лютому глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. (Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту ООН, передбачає проведення другого саміту). 
  • Президент Зеленський заявляв, що РФ намагається зірвати захід, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі країни допомагають Кремлю у зриві саміту. 
  • Китай, який відмовився бути присутнім на Саміті миру, почав лобіювати свій "мирний план" серед світових урядів напередодні швейцарської зустрічі.
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