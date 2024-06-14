Зеленський прибув до Швейцарії на Саміт миру

Президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Саміті миру.

Про це він повідомив у Telegram.



"Прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей", - написав Зеленський.

Він нагадав, що у заході візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Президент подякував усім, хто вирішив долучитися та "продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН".

Зеленський зазначив, що формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації... Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", - додав президент.

Як повідомлялося, делегація України на дводенному Саміті миру, який завтра стартує на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн, складається з дев'яти посадовців.

Саміт миру