Новий парламент ПАР має обрати сьогодні президента країни

Африканський національний конгрес (АНК) ‒ найбільша політична партія ПАР, яку очолює чинний президент Сиріл Рамафоса ‒ досягнув угоди про формування уряду єдності з колишніми політичними суперниками.

Про це повідомила Німецька хвиля.

Конгрес уклав угоду з опозиційним Демократичним альянсом (DA) і Партією свободи Inkatha (IFP). АНК був змушений сформувати керівникй альянс після втрати парламентської більшості на виборах, що відбулися понад два тижні тому. Політсила отримала 159 із 400 місць у Національних зборах.

Зараз триває перше засідання новообраного парламенту Південної Африки, під час якого очікується переобрання Рамафоси президентом.

Засідання проходить у Міжнародному конференц-центрі Кейптауна, розташованому за 2 кілометри від будівлі парламенту, де триває масштабна реконструкція після пожежі у січні 2022 року.