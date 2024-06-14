Новий парламент ПАР має обрати сьогодні президента країни

Африканський національний конгрес (АНК) ‒ найбільша політична партія ПАР, яку очолює чинний президент Сиріл Рамафоса ‒ досягнув угоди про формування уряду єдності з колишніми політичними суперниками.
Про це повідомила Німецька хвиля.
Конгрес уклав угоду з опозиційним Демократичним альянсом (DA) і Партією свободи Inkatha (IFP). АНК був змушений сформувати керівникй альянс після втрати парламентської більшості на виборах, що відбулися понад два тижні тому. Політсила отримала 159 із 400 місць у Національних зборах.
Зараз триває перше засідання новообраного парламенту Південної Африки, під час якого очікується переобрання Рамафоси президентом.
Засідання проходить у Міжнародному конференц-центрі Кейптауна, розташованому за 2 кілометри від будівлі парламенту, де триває масштабна реконструкція після пожежі у січні 2022 року.
- Африканський національний конгрес ‒ політсила, яку колись очолював Нельсон Мандела ‒ вперше не змогла отримати більшість на виборах після припинення правління білої меншості на початку 1990-х років.
- Підтримка АНК зменшилася, зокрема, через розчарування такими проблемами, як високий рівень безробіття та злочинність, часті відключення електроенергії та корупція.