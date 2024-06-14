Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
ГоловнаСвіт

Новий парламент ПАР має обрати сьогодні президента країни

Африканський національний конгрес президента Рамафоси досягнув угоди з колишніми суперниками про формування уряду єдності.

Новий парламент ПАР має обрати сьогодні президента країни
Президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: EPA/UPG

Африканський національний конгрес (АНК) ‒ найбільша політична партія ПАР, яку очолює чинний президент Сиріл Рамафоса ‒ досягнув угоди про формування уряду єдності з колишніми політичними суперниками.

Про це повідомила Німецька хвиля.

Конгрес уклав угоду з опозиційним Демократичним альянсом (DA) і Партією свободи Inkatha (IFP). АНК був змушений сформувати керівникй альянс після втрати парламентської більшості на виборах, що відбулися понад два тижні тому. Політсила отримала 159 із 400 місць у Національних зборах.

Зараз триває перше засідання новообраного парламенту Південної Африки, під час якого очікується переобрання Рамафоси президентом.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Засідання проходить у Міжнародному конференц-центрі Кейптауна, розташованому за 2 кілометри від будівлі парламенту, де триває масштабна реконструкція після пожежі у січні 2022 року.

  • Африканський національний конгрес ‒ політсила, яку колись очолював Нельсон Мандела ‒ вперше не змогла отримати більшість на виборах після припинення правління білої меншості на початку 1990-х років.
  • Підтримка АНК зменшилася, зокрема, через розчарування такими проблемами, як високий рівень безробіття та злочинність, часті відключення електроенергії та корупція.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies