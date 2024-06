У Брюсселі перед Глобальним самітом миру нагадали про депортованих українських дітей

13 червня, напередодні Глобального саміту миру, у рамках плану Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, в Брюсселі пройшла серія заходів, присвячених проблемі депортованих українських дітей. Зокрема, у будинку Європейської комісії відбулася конференція та презентація фотовиставки.

На конфереції презентували попередні висновки робочої групи Bring Kids Back UA на тему "Захист дітей від примусового переміщення та депортації згідно з міжнародним правом". У заході взяли участь Олоф Скоог, Спеціальний представник ЄС (EUSR) з прав людини, Айліш Кемпбелл, посол Канади в ЄС, Петра Гомбалова Кислінгерова, голова відділу України Європейської служби зовнішніх дій, Колін Шіклуна, керівник кабінету віце-президента Європейської комісії, та Фабіан Зуліг, генеральний директор і головний економіст Європейського політичного центру, EPC.

За словами спірки конференції, директорки Інституту прав людини Міжнародної адвокатської асоціації та співголови робочої групи Bring Kids Back UA баронеси Гелени Кеннеді, Росія викрадає українських дітей, зокрема, щоб використовувати їх як "засіб торгівлі".

"Чому Росія викрадає українських дітей? Мотиви складні та різноманітні. Один з головних – Росія використовуватиме українських дітей як засіб торгівлі. 'Ви повернете своїх дітей, якщо...' – і будуть умови…", – зазначила баронеса.

Дарія Зарівна, старша Радниця голови Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA, наголосила на важливості координованих зусиль міжнародної спільноти для вирішення проблеми депортованих дітей. "Для того, щоб змусити Росію повернути дітей до України, ми потребуємо глобальної інформаційної кампанії, яка б об'єднала зусилля всіх зацікавлених сторін. Особливу увагу ми приділяємо дітям з Херсонського будинку дитини та Олешківського інтернату, де становище особливо критичне. Важливо, щоб ми не лише говорили про ці випадки на міжнародних форумах, а й активно діяли, використовуючи всі доступні засоби для їх повернення та реінтеграції", – сказала вона.

Другою частиною заходу стала презентація книги "Living the War – Children During the Russian War Against Ukraine", а також фотовиставки українських документалістів у будинку Європейській комісії. Крім знімків, зроблених відомими українськими фотографами, на виставці присутні малюнки та щоденникові записи дітей, які розповідають про їхній досвід війни в Україні.

Фото: Офіс президента Презентація фотовиставки у Брюсселі

Книгу обговорили Всеволод Ченцов, голова місії України при ЄС, разом із понад 50 високопосадовцями з європейських та українських інституцій, включно з членами Європейського парламенту та Європейської комісії, представниками місій України та Японії при ЄС, представниками НАТО, а також представниками ЗМІ.

Отримані та зафіксовані на заході дані, безсумно, важливі для міжнародного діалогу та пошуків ефективніших механізмів захисту дітей. Крім того, питання депортації також актуалізується в контексті Глобального саміту миру, де серед провідних тем є звільнення всіх полонених і депортованих, в тому числі дітей.