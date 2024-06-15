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Італія заперечила "викреслення" з підсумкової декларації G7 згадок про аборти та ЛГБТ+

Документ не містить тих положень, які були закріплені після попереднього саміту у Японії.

Італія заперечила "викреслення" з підсумкової декларації G7 згадок про аборти та ЛГБТ+
Фото: EPA/UPG

Засоби масової інформації звернули увагу на те, що ухвалена за підсумками саміту "Великої сімки" в Італії декларація не містить кількох положень щодо прав ЛГБТ+ спільноти та репродуктивних прав жінок, які були закріплені після минулорічної зустрічі G7 в Японії.

Як пише The Guardian, документ не говорить про захист "гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації", як це було сформульовано лідерами на попередньому саміті. Так само не вживається і слово "аборт" - говориться лише про "доступ жінок до якісних та доступних медичних послуг".

Такі зміни пояснюють першою за час існування G7 присутністю на зустрічі із політиками Папи Римського, який активно критикує гендерну теорію та відзначався нетолерантними заявами на адресу ЛГБТ+. Також видалення положень пов'язують із позицією господарки саміту Джорджи Мелоні, чия права партія має консервативні погляди на ці питання. Політикиня нібито активно сперечалася з цього приводу із Емманюелем Макроном

В офісі італійської прем'єрки інформацію про такий її вплив на текст документа заперечують. Проте президент Франції підтвердив журналістам, що "шкодує" про те, що згадки про аборти та гендерну ідентичність прибрали з декларації. 

 

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