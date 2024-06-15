Літаку з проросійськими молдовськими політиками не дали сісти у Кишиневі

Молдовську опозицію, яка полюбляє їздити до Москви, вітати вдома не прагнуть. У аеропорту Кишинева заборонили посадку літаку, який летів з російської столиці транзитом через Єреван. На борту були представники проросійських партій, які брали участь у з'їзді так званого руху "Перемога".

Як пише молдовське видання NewsMaker, на дії центру керування польотами поскаржилася членкиня забороненої партії "Шор" Марина Таубер. Вона в найкращих традиціях пропаганди розповіла сльозливу історію про те, що на борту було 180 пасажирів, серед яких "люди літнього віку, що потребували медичної допомоги".

Офіційно молдовська сторона пояснює інцидент відсутністю повідомлення авіакомпанії про зміну розкладу рейсів, втручанням до затвердженого польотного плану та неправильним заповненням документації.

Літак зрештою зміг приземлитися у Бухаресті в Румунії - тамтешні ЗМІ стверджують, що на борту відбувалися якісь заворушення і навіть надходило повідомлення про бомбу, яке не підтвердилося.