​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Делегація України на Саміті миру складається з дев'яти посадовців: список і програма першого дня
Делегація України на Саміті миру складається з дев'яти посадовців: список і програма першого дня
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
ГоловнаСвіт

Літаку з проросійськими молдовськими політиками не дали сісти у Кишиневі

Офіційно причиною є відсутність повідомлення про зміну розкладу польотів.

Літаку з проросійськими молдовськими політиками не дали сісти у Кишиневі

Молдовську опозицію, яка полюбляє їздити до Москви, вітати вдома не прагнуть. У аеропорту Кишинева заборонили посадку літаку, який летів з російської столиці транзитом через Єреван. На борту були представники проросійських партій, які брали участь у з'їзді так званого руху "Перемога".

Як пише молдовське видання NewsMaker, на дії центру керування польотами поскаржилася членкиня забороненої партії "Шор" Марина Таубер. Вона в найкращих традиціях пропаганди розповіла сльозливу історію про те, що на борту було 180 пасажирів, серед яких "люди літнього віку, що потребували медичної допомоги". 

Офіційно молдовська сторона пояснює інцидент відсутністю повідомлення авіакомпанії про зміну розкладу рейсів, втручанням до затвердженого польотного плану та неправильним заповненням документації. 

Літак зрештою зміг приземлитися у Бухаресті в Румунії - тамтешні ЗМІ стверджують, що на борту відбувалися якісь заворушення і навіть надходило повідомлення про бомбу, яке не підтвердилося. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies