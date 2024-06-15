Рамафосу переобрали президентом ПАР

Сиріл Рамафоса був переобраний президентом ПАР через кілька годин після того, як його Африканський національний конгрес погодив угоду про розподіл влади з опозиційними партіями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рамафоса набрав 283 голоси, а лідер “Борців за економічну свободу” Джуліус Малема - 44.

Партії “Демократичний альянс” і “Партія свободи Інкати” підтримали кандидатуру Рамафоси на наступний термін. В обмін на це вони отримають пости в кабінеті міністрів і ключові посади в законодавчому органі.

Зокрема, заступником спікеру парламенту ПАР стала Аннелі Лотріє з “Демократичного альянсу”.

Посади в кабінеті міністрів і законодавчих органах будуть розподілені в основному пропорційно долі місць у партіях, хоча призначення ще не обговорювалися.