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Рамафосу переобрали президентом ПАР

Рамафоса набрав 283 голоси, а його конкурент - 44. 

Рамафосу переобрали президентом ПАР
Рамафосу переобрали президентом ПАР
Фото: EPA/UPG

Сиріл Рамафоса був переобраний президентом ПАР через кілька годин після того, як його Африканський національний конгрес погодив угоду про розподіл влади з опозиційними партіями.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рамафоса набрав 283 голоси, а лідер “Борців за економічну свободу” Джуліус Малема - 44. 

Партії “Демократичний альянс” і “Партія свободи Інкати” підтримали кандидатуру Рамафоси на наступний термін. В обмін на це вони отримають пости в кабінеті міністрів і ключові посади в законодавчому органі.

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Зокрема, заступником спікеру парламенту ПАР стала Аннелі Лотріє з “Демократичного альянсу”.

Посади в кабінеті міністрів і законодавчих органах будуть розподілені в основному пропорційно долі місць у партіях, хоча призначення ще не обговорювалися.

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