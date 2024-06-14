50-мільярдний кредит, військова допомога і санкції проти РФ. Деталі декларації лідерів G7 щодо України

Володимир Зеленський із лідерами ЄС і G7 на саміті в Італії

За підсумками саміту "Групи семи" в Італії лідери країн ухвалили декларацію, де першим питанням винесли Україну.

Як ідеться в декларації, G7 висловила солідарність Києву і пообіцяла підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно. А також заявила про нарощування колективних зусиль щодо роззброєння російського військово-промислового комплексу.

Оцінка завданих Україні збитків

За даними Світового банку, розмір завданої Росією шкоди зараз перевищує 486 мільярдів доларів США. "Росія не має права вирішувати, чи заплатить вона за шкоду, яку вона завдала Україні, і якщо так, то коли. Зобов'язання Росії з міжнародного права відшкодувати шкоду, яку вона завдає, зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі варіанти", - заявили лідери "Групи семи".

50-мільярдний кредит і відновлення України

Для підтримки поточних та майбутніх потреб нашої держави в умовах тривалої оборони від Росії G7 запустить програму позики за Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), щоб "до кінця року надати Україні близько 50 мільярдів доларів США додаткового фінансування"."Велика сімка" має намір надати фінансування, яке будуть обслуговувати і погашати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Ми підтверджуємо, що відповідно до всіх законів і наших відповідних правових систем суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Ми зберігатимемо солідарність у нашому прагненні надати цю підтримку Україні", - йдеться у декларації.

Фінансування розподілять на декілька каналів. Кошти виділятимуть на військові, бюджетні потреби, а також на потреби відновлення України .

Щодо відновлення, то G7 пообіцяла зміцнити міжвідомчу платформу координації донорів, щоб допомогти координувати виділення коштів і забезпечити їх відповідність найпріоритетнішим потребам Києва такими темпами, які він зможе освоїти.

Для цього лідери G7 доручили профільним міністрам і посадовцям своєчасно реалізувати ці зобов'язання, щоб ERA розпочала виплати до кінця року.

Ядерні погрози РФ

"Велика сімка" також засудила ядерну риторику Кремля і наголосила, що "будь-яке застосування Росією ядерної зброї в контексті агресивної війни проти України було б неприпустимим".

Допомога зброєю та ППО

Лідери G7 наголосили, що їхні держави нарощують свої можливості виробництва та постачання зброї та озброєння Києву, щоб допомогти Україні в самозахисті. Також партнери підтримують зусилля щодо надання допомоги Україні у модернізації її збройних сил та зміцненні власної оборонної промисловості, а ще - висловили рішучість зміцнювати можливості протиповітряної оборони.

Санкції проти Росії

"Ми прагнемо підвищити вартість війни для Росії, опираючись на вже існуючий всеосяжний пакет санкцій та економічних заходів", - йдеться у декларації. G7 заявила, що продовжить санкційну політику проти воєнної машини РФ, зокрема, обмежувальні заходи продовжать спрямовувати проти фінансових установ держави-агресора, а також Китаю, звідки Росія бере ресурси для зміцнення свого ВПК.

"Ми вживемо рішучих заходів проти суб'єктів, які допомагають Росії обійти наші санкції, зокрема, шляхом запровадження серйозних санкцій для всіх, хто не зможе негайно припинити надання матеріальної підтримки російській агресії", - наголосили лідери "Великої сімки".

Стеля цін на нафту

G7 зобов'язалася чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергетики та іншої сировини. Зокрема, хочуть підвищити ефективність політики обмеження цін на нафту і ввести нові вимоги.

"Група семи" планує у цьому питанні боротися з обходом санкцій і пригрозила додатковими обмежувальними заходами для порушників, які допомагають Росії.

Також "Велика сімка" продовжить підтримувати українських біженців, аграрний сектор, працюватиме над питанням повернення депортованих Росією українських дітей, а також співпрацюватиме зі своїм бізнесом, аби він долучався до відновлення України.

"Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний та всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та її принципів, а також поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - підсумували підписанти декларації.