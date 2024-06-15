Швейцарія пропонує створити простір для прямих перемовин України з Росією

Швейцарія пропонує надати простір для прямих перемовин України та Росії. Про це її президентка Віола Амгерд сказала на пресконференції з нагоди відкриття Глобального саміту миру.
Швейцарія зацікавлена в міжнародному правопорядку, що ґрунтується на міжнародному праві та правилах. Сатут ООН становить основу права, і російська агресія його порушила.
"Мешканці охоплених війною регіонів вже майже два з половиною роки переживають безмірні страждання. Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, а – у тривалій перспективі – всім. Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють", – сказала вона.
Амгерд додала, що участь в саміті візьмуть представники 92 країн і восьми організацій.
Вона додала, що ціла низка країн доклала зусиль для того, аби в саміті взяла участь якомога більша кількість країн.
"Цілі конференції відомі – ми хочемо надихнути процес до всеохопного, справедливого і тривалого миру для України. На базі міжнародного права і Хартії ООН. Ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. І ми хочемо обговорити як і за яким умов у цей процес може бути залучена і Росія", – сказала швейцарська президентка.
Обговорення на конференції сконцентрують на трьох темах:
- ядерна безпека
- продовольча безпека
- людський вимір
За її словами, йдеться про безпечну експлуатацію всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт продуктів харчування, зокрема через Чорне море, про обмін військовополоненими, звільнення усіх цивільних і повернення вивезених українських дітей.