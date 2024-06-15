Швейцарія пропонує створити простір для прямих перемовин України з Росією

Президентка Швейцарії вважає, що війна в Україні у тривалій перспективі шкодитиме всім.

Швейцарія пропонує надати простір для прямих перемовин України та Росії. Про це її президентка Віола Амгерд сказала на пресконференції з нагоди відкриття Глобального саміту миру.

Швейцарія зацікавлена в міжнародному правопорядку, що ґрунтується на міжнародному праві та правилах. Сатут ООН становить основу права, і російська агресія його порушила.

"Мешканці охоплених війною регіонів вже майже два з половиною роки переживають безмірні страждання. Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, а – у тривалій перспективі – всім. Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють", – сказала вона.

Амгерд додала, що участь в саміті візьмуть представники 92 країн і восьми організацій.

Вона додала, що ціла низка країн доклала зусиль для того, аби в саміті взяла участь якомога більша кількість країн.

"Цілі конференції відомі – ми хочемо надихнути процес до всеохопного, справедливого і тривалого миру для України. На базі міжнародного права і Хартії ООН. Ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. І ми хочемо обговорити як і за яким умов у цей процес може бути залучена і Росія", – сказала швейцарська президентка.

Обговорення на конференції сконцентрують на трьох темах:



ядерна безпека

продовольча безпека

людський вимір

За її словами, йдеться про безпечну експлуатацію всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт продуктів харчування, зокрема через Чорне море, про обмін військовополоненими, звільнення усіх цивільних і повернення вивезених українських дітей.