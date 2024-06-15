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Швейцарія пропонує створити простір для прямих перемовин України з Росією

Президентка Швейцарії вважає, що війна в Україні у тривалій перспективі шкодитиме всім.

Швейцарія пропонує створити простір для прямих перемовин України з Росією
Володимир Зеленський провів зустріч із Віолою Амгерд – президенткою Швейцарської Конфедерації
Фото: Офіс президента

Швейцарія пропонує надати простір для прямих перемовин України та Росії. Про це її президентка Віола Амгерд сказала на пресконференції з нагоди відкриття Глобального саміту миру.

Швейцарія зацікавлена в міжнародному правопорядку, що ґрунтується на міжнародному праві та правилах. Сатут ООН становить основу права, і російська агресія його порушила.

"Мешканці охоплених війною регіонів вже майже два з половиною роки переживають безмірні страждання. Ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, а – у тривалій перспективі – всім. Якщо ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють", – сказала вона. 

Амгерд додала, що участь в саміті візьмуть представники 92 країн і восьми організацій. 

Вона додала, що ціла низка країн доклала зусиль для того, аби в саміті взяла участь якомога більша кількість країн.

"Цілі конференції відомі – ми хочемо надихнути процес до всеохопного, справедливого і тривалого миру для України. На базі міжнародного права і Хартії ООН. Ми хочемо досягнути спільного розуміння можливих рамок для досягнення цієї мети. І ми хочемо обговорити як і за яким умов у цей процес може бути залучена і Росія", – сказала швейцарська президентка. 

Обговорення на конференції сконцентрують на трьох темах:

  • ядерна безпека
  • продовольча безпека
  • людський вимір

За її словами, йдеться про безпечну експлуатацію всіх українських АЕС, про безперешкодний експорт продуктів харчування, зокрема через Чорне море, про обмін військовополоненими, звільнення усіх цивільних і повернення вивезених українських дітей.

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