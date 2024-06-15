​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ввжає, що наступний Саміт миру повинен пройти за участі Росії, оскільки тоді вирішуватиметься завершення іі повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це із посиланням на інтерв'ю Шольца німецькому каналу ZDF пише Європейська правда.

За словами канцлера, саміт миру, який розпочався сьогодні, 15 червня, у Швейцарії, повинен "закласти фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.

Шольц додав, що топтемами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що з огляду на це "в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України".

І, як сказав Шольц, тоді це також залежатиме від залучення Росії.