​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ввжає, що наступний Саміт миру повинен пройти за участі Росії, оскільки тоді вирішуватиметься завершення іі повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це із посиланням на інтерв'ю Шольца німецькому каналу ZDF пише Європейська правда.
За словами канцлера, саміт миру, який розпочався сьогодні, 15 червня, у Швейцарії, повинен "закласти фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.
Шольц додав, що топтемами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених Росією дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.
"Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру", – підкреслив канцлер Німеччини, додавши, що з огляду на це "в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України".
І, як сказав Шольц, тоді це також залежатиме від залучення Росії.
- Про те, що Росію не запрошуватимуть на перший саміт миру, було відомо давно. У лютому цього року глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
- За словами Зеленського, на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.
- Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру. Окрім того, Україна хоче отримати гарантії енергетичної і ядерної безпеки. А перед тим, як сідати за стіл переговорів із Росією, потрібно отримати "детальний план, погоджений світом". На думку українського президента, що більша кількість країн підпишуться під цим планом, тим важче росіянам буде від нього відступити.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991. На першому саміті зусилля будуть сконцентровані довкола трьох пунктів формули: ядерної та продовольчої безпеки та обміну полоненими.
- Росія намагалася зірвати Саміт. Раніше про це повідомляв український президент. У квітні він сказав, що росіяни мають конкретний план зриву цього заходу.