Завдяки "сірому імпорту" Росія не відчуває дефіциту заборонених західних товарів, — Reuters

У Росії працюють спеціальні компанії, які постачають заборонені товари з Європи "під ключ".

Росія через понад 2 роки від початку повномасштабного вторгнення не відчуває значного впливу західних санкцій та дефіциту продукції через так званий "сірий імпорт", пише Reuters.

Хоча компанія Nike припинила продаж свого спортивного одягу в Росії одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, це не зупинило footballstore.ru, інтернет-магазин спортивних товарів продавати продукцію Nike.

До Росії продовжують надходити товари західних компаній через так званий паралельний імпорт.

Ба більше, там зʼявились окремі компанії, які займаються дотавленням товарів західних компаній до Росії "під ключ".

Однією з таких є компанія Herinckx, як заснував громадянин Нідерландів Вейнанд Херінкс. Такі люди як він побудували свій бізнес на постачанні бажаних товарів до Росії через треті країни.

Сам Херінкс, який наразі знаходиться у Москві прокоментував, що "Nike не хоче, щоб їхня продукція постачалася в Росію, але вони також не кажуть нам не робити цього".

Вивчивши митні дані, корпоративні записи і внутрішні документи компанії Herinckx Reuters дізналося, що компанія використовує посередників, які не мають очевидного зв'язку з Росією, як покупець, потім відправляє товари в Росію — часто через Туреччину, після чого постачає їх роздрібним торговцям в Росії.

Наразі в Росії існує щонайменше десятки подібних до Herinckx фірм, які завдяки "сірого імпорту" постачають споживчі товари до РФ. Що цікаво, при цьому компанії не порушують санкції, що підкреслює неефективність заходів країн Заходу щодо зупинки імпорту товарів у РФ.

Обмеження західних урядів здебільшого зосереджені на промислових товарах, які можуть бути використані для створення зброї для російської військової машини. Така продукція зазвичай підпадає під санкції США та Європейського Союзу.

При цьому, споживчі товари потрапляють до РФ значно легше, в тому числі завдяки таким людям як Вейнанд Херінкс. Споживачі в РФ все ще можуть купувати іноземні товари.