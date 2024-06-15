Зеленський у Швейцарії проведе двосторонні зустрічі, зокрема з віцепрезиденткою США

Глобальний саміт миру в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру в Швейцарії проведе низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, з президентом Чилі Габрієлем Боричем та віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Український президент уже провів переговори з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд. Про це з місця події повідомила кореспондентка LB.ua.

Фото: Офіс президента Володимир Зеленський провів зустріч із Віолою Амгерд – президенткою Швейцарської Конфедерації

Перемовини з Гарріс і Боричем мають відбутися до початку саміту.

Як відомо, участь у заході підтвердили 92 країни та вісім організацій. Офіційна частина саміту миру розпочнеться після 14 години за Києвом.

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