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Зеленський у Швейцарії проведе двосторонні зустрічі, зокрема з віцепрезиденткою США

Зі швейцарською колегою президент уже поспілкувався.

Зеленський у Швейцарії проведе двосторонні зустрічі, зокрема з віцепрезиденткою США
Глобальний саміт миру в Швейцарії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на полях Глобального саміту миру в Швейцарії проведе низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, з президентом Чилі Габрієлем Боричем та віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Український президент уже провів переговори з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амгерд. Про це з місця події повідомила кореспондентка LB.ua.

Володимир Зеленський провів зустріч із Віолою Амгерд – президенткою Швейцарської Конфедерації
Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський провів зустріч із Віолою Амгерд – президенткою Швейцарської Конфедерації

Перемовини з Гарріс і Боричем мають відбутися до початку саміту. 

Як відомо, участь у заході підтвердили 92 країни та вісім організацій. Офіційна частина саміту миру розпочнеться після 14 години за Києвом. 

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