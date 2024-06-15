Суд Нью-Йорка заборонив уряду США продати яхту російського олігарха

На утримання і страхування розкішного судна бюджет країни витрачає щомісяця понад 700 тисяч доларів.

106-метрова яхта "Амадея", яка належить російському підсанкційному олігарху Сулейману Керімову, залишиться тягарем для американських платників податків. Суд у Нью-Йорку заборонив уряду США виставити розкішне судно на торги.

Як пише "Голос Америки", щомісяця федеральний бюджет змушений витрачати 600 тисяч доларів на підтримання яхти у належному стані, а ще 140 тисяч - на страхування. Щоб не марнувати ці кошти, Департамент юстиції прагне продати конфісковане майно.

Але перепоною стає судова тяганина щодо права власності на "Амадею" - інший російських олігарх, Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями, стверджує, що саме йому належить судно. Американська влада вважає, що він є підставною особою для Керімова.

Зрештою суд вирішив, що 740 тисяч доларів на місяць не можна вважати "надмірною" сумою витрат і заборонив уряду проведення аукціону щодо яхти, поки не буде вирішено майновий конфлікт.

Гроші, отримані від продажу "Амадеї", адміністрація США прагнула передати Україні. Вартість яхти оцінюється приблизно у 230 мільйонів доларів.