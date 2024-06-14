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Німеччина заблокувала санкції проти Росії, - ЗМІ

Берлін стурбований тим, що санкції проти РФ зашкодять німецькому бізнесу.

Німеччина заблокувала санкції проти Росії, - ЗМІ
Німеччина заблокувала санкції проти Росії

Країни Європейського Союзу не змогли в п’ятницю 14 червня домовитися про нові санкції проти сектору зрідженого природного газу (ЗПГ) Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела серед дипломатів ЄС.

Суть санкційного пакету, котрий має стати 14-м, полягала в забороні країнам реекспортувати російський ЗПГ із портів ЄС і фінансувати заплановані арктичні та балтійські ЗПГ-термінали.

“Колись говорили, що ми завжди повинні звинувачувати... Угорщину, а тепер це Німеччина”, - сказав один з дипломатів.

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Бельгія (головує на переговорах між країнами ЄС) була змушена розділити переговори щодо пакету на дві окремі дискусії через опозицію Німеччини новим санкціям проти Білорусі.

Берлін стурбований тим, що від санкцій постраждає малий бізнес в самій Німеччині, якщо заборона на продаж товарів до Росії буде розширена на хімічні речовини або обладнання для обробки металу.

Берлін також стояв на шляху закриття лазівки, яка дозволяла б високоякісним товарам, включаючи розкішні автомобілі, транзит з Білорусі до Росії.

Зараз Єврокомісія веде переговори з Німеччиною, щоб переконати Берлін зняти своє вето, заявив один із європейських дипломатів.

Уточнюється, що така ситуація виникла в результаті розколу в лівоцентристській коаліції соціал-демократа-канцлера Олафа Шольца. 

При цьому чиновник з МЗС Німеччини висловив стурбованість тим, що несхвалення нових санкцій зашкодить спробам Німеччини повернути довіру Європи після того, як вона витратила роки на дружню політику щодо Росії.

  • Лідери “Групи семи”, які зустрілися в Італії на саміті, зобов’яжуться посилити обмеження цін на російську нафту, аби “задушити” майбутні енергетичні проекти Кремля та зменшити доходи Москви від металів.
  • Велика Британія посилала санкції проти РФ у скоординованих діях з партнерами з G7 для підтримки України. У новому списку 50 позицій, зокрема Московська фондова біржа.
  • Сполучені Штати Америки 12 червня запровадили нові санкції проти Росії. У список внесли понад 300 фізичних та юридичних осіб, щоб запобігти ухилянню держави-агресора від обмежувальних заходів. Санкції, зокрема, спрямовані на організації у третіх країнах, серед яких Китай.
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