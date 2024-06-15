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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не братиме участь у Глобальному саміті миру

Гроссі не бажає "змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства".

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не братиме участь у Глобальному саміті миру
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не братиме безпосередньої участі у першому Саміті миру в Швейцарії, щоб не "змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства".

Про це Гроссі повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

"Ні, я не братиму безпосередньої участі", — прокоментував Гроссі питання щодо участі у Саміті миру у Швейцарії.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він "був на зв'язку" в процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", — заявив Гроссі.

Рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою". 

"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там (на Саміті миру — ред.)",  — сказав Гроссі.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він "був на зв'язку" і процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися (на Саміті миру — ред.) і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", — заявив Гроссі.

  • Українська делегація, очолювана президентом, налічує дев'ятьох посадовців. Зокрема – посла в Швейцарії Ірину Венедіктову. 
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