Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не братиме участь у Глобальному саміті миру

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не братиме безпосередньої участі у першому Саміті миру в Швейцарії, щоб не "змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства".

Про це Гроссі повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

"Ні, я не братиму безпосередньої участі", — прокоментував Гроссі питання щодо участі у Саміті миру у Швейцарії.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він "був на зв'язку" в процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", — заявив Гроссі.

Рішення не брати безпосередню участь у саміті є прагненням МАГАТЕ "не змішувати політичні міркування з технічною роботою".

"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там (на Саміті миру — ред.)", — сказав Гроссі.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він "був на зв'язку" і процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися (на Саміті миру — ред.) і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", — заявив Гроссі.

15 червня у Швейцарії починається Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності.

Українська делегація, очолювана президентом, налічує дев'ятьох посадовців. Зокрема – посла в Швейцарії Ірину Венедіктову.