Столтенберг пропонує забезпечити щорічну домопомогу Україні у 40 мільярдів євро

Генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі заявив, що військова підтримка повинна надаватися Україні без затримок, а щорічний обсяг допомоги варто втримати на рівні щонайменше 40 мільярдів євро на рік, пише Укрінформ.

“З моменту повномасштабного вторгнення Росії члени Альянсу зміцнили свою підтримку та щороку надавали військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро. Я запропонував, щоб ми підтримували цей рівень як мінімум стільки, скільки буде потрібно, і щоб члени Альянсу рівномірно розподілили цей тягар”, — заявив Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що наразі є затримки з наданням допомоги Україні, що повторюватися не повинно. За словами Генсека 99% військової підтримки Україні надають члени НАТО.

"Доброю новиною є те, що члени Альянсу активізуються. Але Україні потрібна прогнозована підтримка на довгострокову перспективу. Очікую, що завтра міністри погодять план допомоги НАТО в галузі безпеки та підготовки для України, що є ключовим результатом для саміту НАТО", — сказав Столтенберг.

Також під час зустріч йшлося про інтеграцію України в НАТО, зокрема приведення секторів оборони та безпеки України до стандартів Альянсу, покращення оборонних закупівель та зміцнення оборонно-промислової бази України.

"Члени Альянсу готуються схвалити Спільний навчальний та аналітичний центр НАТО-Україна в Польщі. Завтра ми розглянемо, як ще більше зміцнити наше стримування та оборону", — сказав Столтенберг.

За його словами, завтра міністри оборони НАТО обговорюватимуть нову оборонно-промислову перспективу для збільшення військового виробництва, зміцнення довгострокової співпраці.