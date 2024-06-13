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Зеленський пропонує G7 розробити декларацію щодо відновлення України

Президент хоче, аби документ підготували до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалили його під час саміту.

Зеленський пропонує G7 розробити декларацію щодо відновлення України
Володимир Зеленський із лідерами ЄС і G7 на саміті в Італії
Фото: ОПУ

Окрім декларації "Групи семи" з підтримки України Володимир Зеленський пропонує лідерам "Великої сімки" розробити і затвердити також декларацію, яка стосуватиметься відновлення нашої держави.

Про це Зеленський сказав під час виступу на саміті G7 в Італії 13 червня.

Глава держави згадав про Конференцію щодо відновлення України, яка відбулася в Німеччині й наголосив, що Києву потрібен "чіткий план відновлення", який буде "схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни", але "такий, що відповідає потребам нашого часу й України". 

"Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону", - сказав Зеленський.

Він додав, що деталі можуть опрацювати команди "так само, як вони опрацювали безпекові декларації" і запропонував схвалити документ на саміті НАТО.

"Це може бути ідеальним рішенням із погляду своєчасності та символізму – підготувати декларацію відновлення якраз до саміту НАТО у Вашингтоні та ухвалити її під час саміту", - додав Президент.

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