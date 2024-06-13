Остін: дозвіл США на удари по території РФ стабілізував фронт на Харківщині

Ллойд Остін на на п’ятій зустрічі у форматі “Рамштайн”. Скріншот відео

Очільник Пентагону Ллойд Остін впевнений, що саме дозвіл США для України завдавати удари по території Росії, допоміг зупинити наступ російських військ на Харківщині.

Про це він заявив під час брифінгу на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", пише LIGA.net.

"З результатів, з того, що я бачу, це те, що росіяни сповільнили свій наступ. Стабілізувалася ситуація на фронті. Ми не бачимо якихось серйозних проривів з боку Росії", – зазначив він.

На думку Глави Пантагону, з допомогою США українська армія стане сильнішою і згодом Україні вдастся провести додаткову мобілізацію.

"Від цього у сукупності буде ще більший ефект. Хороша новина в тому, що у нас є можливість допомагати Україні, і ми очікуватимемо майбутніх результатів", – сказав Ллойд Остін.

Щодо використання далекобійної зброї Україною по Росії, думка США незмінна.