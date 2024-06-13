СБУ затримала агента ГРУ, який допомагав проривати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку

Служба безпеки України затримала агента Головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ) у Донецькій області, який допомагав окупантам прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Наразі окупант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

"За завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів", – зазначили у спецслужбі.

Аби виявити потрібні ворогу локації зловмисник пішки обходив місцевість і фіксував розташування українських військових. Ці дані росіяни використовували, аби підготувати бойові операції на фронті.

У затриманого вилучили мобільний телефон та банківські картки. На останні ворожий агент отримував від ГРУ гроші за злиту інформацію.

СБУ оголосила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд вже відправив його під варту. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.