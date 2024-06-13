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СБУ затримала агента ГРУ, який допомагав проривати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку

Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агента ГРУ, який допомагав проривати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала агента Головного управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ) у Донецькій області, який допомагав окупантам прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Наразі окупант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

"За завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів", – зазначили у спецслужбі.

Аби виявити потрібні ворогу локації зловмисник пішки обходив місцевість і фіксував розташування українських військових. Ці дані росіяни використовували, аби підготувати бойові операції на фронті.

У затриманого вилучили мобільний телефон та банківські картки. На останні ворожий агент отримував від ГРУ гроші за злиту інформацію.

СБУ оголосила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд вже відправив його під варту. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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