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Канада планує надіслати Україні майже 2 тисячі ракет без бойових частин

Київ також отримає від Оттави 130 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї.

Канада планує надіслати Україні майже 2 тисячі ракет без бойових частин
Міністр оборони Канади Білл Блер
Фото: EPA/UPG

Канада незабаром планує відправити в Україну близько 2 тисяч надлишкових ракет без бойових частин, а також низку іншої зброї.

Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер, пише Reuters.

За його словами, останні кілька місяців канадські фахівці витратили, аби гарантувати безпечну експлуатацію ракет, які не мають боєголовок. Речниця міністра уточнила, що низку боєголовок Оттава “планує зрештою відправити”.

Окрім того, Канада надсилає 29 дистанційно керованих збройових станцій німецького виробництва, які можна приєднати до різної бронетехніки, а також 130 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї.

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  • Раніше стало відомо, що Канада передає Україні перші чотири бронемашини з партії у 50 машин канадського виробництва.
  • З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Канада виділила понад 10,2 мільярда доларів загальної допомоги Києву.
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