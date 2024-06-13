Канада планує надіслати Україні майже 2 тисячі ракет без бойових частин

Київ також отримає від Оттави 130 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї.

Канада незабаром планує відправити в Україну близько 2 тисяч надлишкових ракет без бойових частин, а також низку іншої зброї.

Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер, пише Reuters.

За його словами, останні кілька місяців канадські фахівці витратили, аби гарантувати безпечну експлуатацію ракет, які не мають боєголовок. Речниця міністра уточнила, що низку боєголовок Оттава “планує зрештою відправити”.

Окрім того, Канада надсилає 29 дистанційно керованих збройових станцій німецького виробництва, які можна приєднати до різної бронетехніки, а також 130 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї.