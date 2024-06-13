Канада передала Україні перші чотири бронемашини ACVS із 50

Канада передає Україні перші чотири бронемашини з партії у 50 машин канадського виробництва.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони країни Білл Блер.
Він зазначив, що цього літа українські військові будуть навчатися їх використовувати.
Update: The first four of 50 new armoured vehicles built by Canadian workers for Ukraine are heading to Ukraine’s Armed Forces.— Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024
Today in London, Ontario, @PFragiskatos saw the vehicles loaded onto trucks – and this summer, Ukrainian troops will be trained in their use. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/QJRJANwu0l
Напередодні у Міноборони уточнили, що передані транспортні засоби – це варіант автомобіля швидкої допомоги ACVS.
"Ці найсучасніші броньовані машини виконуватимуть широкий спектр завдань на полі бою, включаючи транспортування військ, забезпечення безпечних місць для командування та управління та забезпечення медичної евакуації. Ці ACSV, які також використовуються в канадській армії, забезпечують високий ступінь маневреності та захисту своїх екіпажів і корисного навантаження", – розповіли у відомстві.
- У вересні минулого року, під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади, прем’єр-міністр Джастін Трюдо повідомляв, що Канада інвестує $650 мільйонів протягом трьох років, щоб надати Україні 50 броньованих машин бойової підтримки, виготовлених у Лондоні, Онтаріо.
- Компанія Armatec Survivability, що базується в Лондоні, запропонувала відремонтувати і передати на потреби Україні 67 старих бронемашин М113. Наразі їх використовують для запчастин на решту - 73 машини.
- Раніше також повідомлялося, що Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator. Вони дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію.