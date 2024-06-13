У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Ворог атакував столицю та Київщину крилатими ракетами і БпЛА (доповнено)
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
ГоловнаСвіт

Канада передала Україні перші чотири бронемашини ACVS із 50

Цього літа українські військові будуть навчатися їх використовувати.

Канада передала Україні перші чотири бронемашини ACVS із 50
Канада передала Україні перші 4 бронемашини ACVS
Фото: Скриншот відео

Канада передає Україні перші чотири бронемашини з партії у 50 машин канадського виробництва.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони країни Білл Блер.

Він зазначив, що цього літа українські військові будуть навчатися їх використовувати.

Напередодні у Міноборони уточнили, що передані транспортні засоби – це варіант автомобіля швидкої допомоги ACVS.

"Ці найсучасніші броньовані машини виконуватимуть широкий спектр завдань на полі бою, включаючи транспортування військ, забезпечення безпечних місць для командування та управління та забезпечення медичної евакуації. Ці ACSV, які також використовуються в канадській армії, забезпечують високий ступінь маневреності та захисту своїх екіпажів і корисного навантаження", – розповіли у відомстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies