Канада передала Україні перші чотири бронемашини ACVS із 50

Цього літа українські військові будуть навчатися їх використовувати.

Канада передає Україні перші чотири бронемашини з партії у 50 машин канадського виробництва.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони країни Білл Блер.

Він зазначив, що цього літа українські військові будуть навчатися їх використовувати.

Update: The first four of 50 new armoured vehicles built by Canadian workers for Ukraine are heading to Ukraine’s Armed Forces.



Today in London, Ontario, @PFragiskatos saw the vehicles loaded onto trucks – and this summer, Ukrainian troops will be trained in their use. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/QJRJANwu0l — Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024

Напередодні у Міноборони уточнили, що передані транспортні засоби – це варіант автомобіля швидкої допомоги ACVS.



"Ці найсучасніші броньовані машини виконуватимуть широкий спектр завдань на полі бою, включаючи транспортування військ, забезпечення безпечних місць для командування та управління та забезпечення медичної евакуації. Ці ACSV, які також використовуються в канадській армії, забезпечують високий ступінь маневреності та захисту своїх екіпажів і корисного навантаження", – розповіли у відомстві.