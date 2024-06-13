Politico: Байден на саміті G7 тиснутиме на союзників щодо передачі Україні російських коштів

Але консенсусу серед лідерів поки немає.

Американський президент Джо Байден на саміті лідерів країн Group of 7 тиснутиме на союзників для просування плану перетворення російських заморожених активів у фінансування України. Це допомогло б отримати мільярди доларів для зміцнення оборони України вже у 2025-му й надалі, пише Politico.

Пропозиція є юридично неоднозначною, тож деякі європейські посадовці все ще не впевнені, що її вдасться реалізувати. Помічники Байдена на саміті намагатимуться досягти консенсусу щодо цього, втім потрібно подолати серйозні перешкоди.

"Президент продовжуватиме наголошувати на нашому бажанні рухатися разом із нашими союзниками та партнерами щодо використання цих заморожених активів. Єдиний спосіб, який спрацює, – якщо ми матимемо участь і підтримку з боку інших країн", – сказав речник Білого дому Джон Кірбі.

На тлі все більших труднощів із наданням допомоги Україні в різних державах, лідери G7 дедалі більше об’єднуються навколо ідеї зміцнювати українську оборону за рахунок заморожених активів країни-агресора. Очікується, що цього тижня група домовиться про реалізацію плану, навіть попри поточні розбіжності щодо того, як саме його структурувати.

Розроблений план фінансування зосереджується на використанні доходів від інвестицій, отриманих від заморожених активів, для забезпечення кредиту в розмірі близько 50 мільярдів доларів для України.

Деякі європейські чиновники, в тому числі в Німеччині та Франції, залишаються скептичними.

Передання Україні російських активів