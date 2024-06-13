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США не змінили підхід до обмеженого дозволу Україні бити по Росії

Можна бити по силах, що намагаються потрапити в Україну. 

США не змінили підхід до обмеженого дозволу Україні бити по Росії
Фото: Lockheed Martin

США не змінили підхід до дозволу Україні бити по Росії лише обмежено. 

Україна може бити по скупченню ворога, який намагається перетнути її кордон. Про це президент США Джо Байден сказав на пресконференції після підписання безпекової угоди з Україною. 

"Для України має сенс завдавати ударів по скупченню сил, які прямують на територію", – сказав він. 

У Вашингтоні раніше наголошували, що обмежений дозвіл стосується території Росії, що межує з Харківською областю.

  • На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт. 
  • 31 травня надання обмеженого дозволу офіційно підтвердила Україна. Це підтвердив президент. 
  • Раніше український президент наголошував, що удари по Росії потрібні для захисту, а не для нападу. Застосування зброї по військових цілях за межами України не дозволить окупантам зосереджуватися на кордоні для нових проривів, як це було в Харківській області. А знищення зброї, з якої ворог гатить по українцях з-за кордону, убезпечить населення.
  • Американський міністр оборони Остін вважає, що дозвіл бити по Росії стабілізував ситуацію в Харківській області. 
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