США не змінили підхід до обмеженого дозволу Україні бити по Росії

Можна бити по силах, що намагаються потрапити в Україну.

США не змінили підхід до дозволу Україні бити по Росії лише обмежено.

Україна може бити по скупченню ворога, який намагається перетнути її кордон. Про це президент США Джо Байден сказав на пресконференції після підписання безпекової угоди з Україною.

"Для України має сенс завдавати ударів по скупченню сил, які прямують на територію", – сказав він.

У Вашингтоні раніше наголошували, що обмежений дозвіл стосується території Росії, що межує з Харківською областю.