Мелоні: G7 досягла політичної угоди про $50 млрд для України за рахунок заморожених російських активів

Допомогу мають надати до кінця цього року у вигляді кредиту.

"Група семи" досягла політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Про це сказала на пресконференції глава уряду Італії Джорджа Мелоні, передає "Європейська правда".

"Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду", – заявила Мелоні.

За її словами, допомогу мають надати до кінця цього року за допомогою кредитної системи. Мелоні уточнила, що кошти надходитимуть не за рахунок конфіскації самих російських активів, а шляхом використання з них прибутку, який із часом накопичується.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що цей крок "Групи семи" "змінює правила гри", передає Sky News.

За словами Сунака, рішення партнерів підтримає Україну на полі бою та в її економічному відновленні, а також надішле "сигнал" Володимиру Путіну.