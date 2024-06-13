Мелоні: G7 досягла політичної угоди про $50 млрд для України за рахунок заморожених російських активів

"Група семи" досягла політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
Про це сказала на пресконференції глава уряду Італії Джорджа Мелоні, передає "Європейська правда".
"Це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду", – заявила Мелоні.
За її словами, допомогу мають надати до кінця цього року за допомогою кредитної системи. Мелоні уточнила, що кошти надходитимуть не за рахунок конфіскації самих російських активів, а шляхом використання з них прибутку, який із часом накопичується.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що цей крок "Групи семи" "змінює правила гри", передає Sky News.
За словами Сунака, рішення партнерів підтримає Україну на полі бою та в її економічному відновленні, а також надішле "сигнал" Володимиру Путіну.
- Bloomberg повідомляло, що G7 домовилася про структуру кредиту для України на суму близько 50 мільярдів доларів з прибутків від заморожених російських активів ‒ допомогу країни надаватимуть відповідно до розміру їхніх економік.
- Зокрема, країни G7 нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.
- Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- ЄС на початку 2024 року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.
- Нещодавно президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон домовилися про співпрацю в питанні передачі заморожених російських активів на потреби України.