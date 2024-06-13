G7 погодила структуру кредиту Україні на $50 млрд з прибутків від російських активів, ‒ Bloomberg

Країни “Групи семи” (G7) домовилися про структуру кредиту для України на суму близько 50 мільярдів доларів з прибутків від заморожених російських активів ‒ допомогу країни надаватимуть відповідно до розміру їхніх економік.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Країни G7 нададуть Україні позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі”, ‒ зазначає видання.

Нова допомога має почати надходити до України до кінця року.

Цей план має отримати підтримку лідерів на саміті в Італії, який стартував сьогодні. Позики будуть структуровані по-різному на основі внутрішніх процедур кожного учасника, і кожна країна нестиме ризик, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося. Зокрема, Канада готова профінансувати цю ініціативу в розмірі 3,6 мільярда доларів.

За інформацією джерела, остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України. Деталі угоди можуть змінитися під час зустрічі лідерів.

Надходження від заморожених активів оцінюються від 3 до 5 мільярдів євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток кожні пів року. Водночас ухвалена ініціатива під керівництвом США забезпечує підтримку, а також захищає допомогу від політичних змін по обидва боки Атлантики у рік численних виборів, підкреслює видання.

Повернення позики залежить від активів, які залишаються замороженими протягом достатнього часу, щоб несподіваний прибуток від них міг погасити кредит. Цей процес триватиме кілька років. Лідери G7 неодноразово заявляли, що активи залишатимуться заблокованими, доки Росія не погодиться заплатити за відновлення України.