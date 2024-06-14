Головне за ніч та ранок п'ятниці, 14 червня: масована атака, 24 збитих повітряних цілі, 40 штурмів на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 109 бойових зіткнень , бої на Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Росії, саміт країн G7 в Італії.

Російська армія в ніч на 14 червня атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет і 17 ударних БпЛА.

Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росія випустила:

десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків російська Саратівська область)

три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та російського Краснодарського краю)

аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російський Єйськ)

Під час протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збили 24 повітряні цілі:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136

Згідно з цими даними, не вдалося збити три крилатих ракети, три "Іскандер-М" і "Кинджал". А от "шахеди" захисники збили всі.

Пуски крилатих ракет X-101 борти стратегічної авіації ворога здійснили о третій ночі. У багатьох регіонах України лунала тривога, очікувалася поява засобів ураження в нашому повітряному просторі.

Раніше цієї ночі на пускові рубежі також вийшли бомбардувальники Ту-22 М3, проте ракет не було зафіксовано. Ймовірно, відбувалося навчання та імітація пусків.

Військово-морські сили повідомляли про наявність в акваторії Чорного та Азовського морів ракетоносіїв росіян, здатних здійснити пуск до 24 "Калібрів".

Ще до опівночі на території України було зафіксовано рух безпілотників типу "Шахед", загроза від них тривала.

У Запоріжжі лунали вибухи через використання ворогом балістики, попередньо ракет "Іскандер".

На Харківському напрямку окупанти продовжують наступальні дії. За добу відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ і Глибоке Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили шість атак у районі Синьківки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Краматорському українські воїни зупинили 13 спроб росіян прорвати оборону в районі Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області.

На Покровському захисники відбили 39 нападів окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Межове, Калинове, Євгенівка, Невельське Донецької області.

"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 20 разів намагався минулої доби прорвати оборону українських військ", – сказав речник.

Загалом упродовж доби відбулося 109 бойових зіткнень, окупанти завдали трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 66 авіаударів, зокрема з 94 КАБами. Росіяни провели понад 3800 обстрілів, серед них сто – із застосування реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів і майже 50 ворожих артсистем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 14.06.24 орієнтовно склали близько 524 060 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 14 червня, зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району, повідомила Сумська ОВА.

За даними прокуратури, в транспортному засобі перебував водій та 19 пасажирів. Троє отримали поранення: 62-річний чоловік, жінки 51 та 53 років.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

У ніч на 14 червня російська армія завдала авіауарів по прифронтових населених пунктах Харківщини, інформують у ДСНС.

Відбулися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району.

"За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль, загальною площею біля 200 кв.м", – зазначили у ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучали рятувальників і медиків ДСНС. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook повідомив про нічний обстріл росіян у місті Селидове.

За словами посадовця, внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Пошкоджені десять багатоповерхових будинків, три адміністративні споруди та кілька крамниць.

Керівник ОВА стверджує, що люди, які залишаються в області, наражають себе на смертельну небезпеку. Тому закликає своєчасно евакуюватися навіть з відносно віддалених від лінії фронту міст Донеччини.

У РФ повідомляють про масовану атаку безпілотниками декількох областей. Зокрема у Воронезькій області БПЛА атакували нафтобазу, пошкоджено резервуари з паливом.

Як повідомляють російські телеграм-канали, у Росії начебто за ніч перехопили та знищили 70 українських БПЛА над Ростовською областю. Також начебто 17 безпілотників перехоплено та знищено над територією Білгородської, Волгоградської, Воронезької та Курської областей та анексованим Кримом.

Зазначається, що під атакою було місто Морозівськ Ростовської області, де знаходиться військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки, тоді було поранено начальника штабу, співробітників ФСБ та ОМОН. Один військовий загинув.

Також атакована нафтобаза у Ліскінському районі Воронезької області.За попередньою інформацією, кілька БПЛА, планеруючи на наднизькій висоті, пошкодили резервуари з паливом. Ліквідація наслідків події продовжується. Ушкодження об'єкта уточнюються.

Ватикан підтвердив, що у п'ятницю, 14 червня, Папа Римський Франциск візьме участь у роботі саміту країн G7 в Італії.

За повідомленням Reuters, це буде перший випадок в історії, коли очільник Римо-католицької церкви доєднається до лідерів найрозвиненіших економік планети.

Папа, який у своїй промові на початку року попереджав вірян про небезпеку штучного інтелекту, буде одним із учасників дискусії на тему технологій в другий день роботи саміту.

У понтифіка також запланована низка двосторонніх зустрічей. Святий Престол розповів про плани Папи провести розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також главами Кенії та Алжиру.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!